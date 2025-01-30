نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتفاق السعودي يفسخ تعاقده مع ستيفن جيرارد بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن فسخ التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بالتراضي.

جيرارد يرحل عن تدريب الاتفاق السعودي

وذكر النادي السعودي في بيانه الرسمي، "يعلن نادي الاتفاق وستيفن جيرارد اليوم عن توصلهما لاتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بينهما، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم ودي بين الطرفين".

وأضاف "سيواصل نادي الاتفاق التركيز على أهدافه قصيرة المدى خلال الموسم لحالي 2024/2025 إلى جانب العمل على التحول الشامل للنادي جزء من مشروع طويل الأمد وطموح".

في المقابل، أجرى الإنجليزي جيرارد حوارا مع الموقع الرسمي لنادي الاتفاق، بعد فسخ التعاقد، وقال "أود أن أعبر عن امتناني للنادي واللاعبين والجماهير وكل من كان جزءً من هذه التجربة على الفرصة والدعم الذي تلقيته خلال فترتي هنا".

وواصل المدرب الإنجليزي حديثه، "منذ اليوم الأول تم الترحيب بي بحرارة، واستمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة، لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلي، لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب".

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة.