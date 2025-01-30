نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يكشف عن أولى صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الأهلي السعودي عن أولى صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع المدافع البلجيكي الشاب ماتيو دامس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

البلجيكي ماتيو دامس ينتقل إلى الأهلي السعودي

وانضم البلجيكي الشاب ماتيو دامس إلى صفوف كبير جدة قادما من آيندهوفن الهولندي، بمقابل 9 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو إمتيازات.

ووقع المدافع البلجيكي البالغ من العمر 20 عاما، مع الأهلي السعودي على عقود انضمامه حتى يونيو 2029، أي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وخاض ماتيو دامس المنضم حديثا إلى صفوف نادي الأهلي السعودي مع فريقه السابق آيندهوفن في الموسم الحالي 26 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد كبير جدة لمواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره العروبه اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين والخامسة بتوقيت السعودية وقطر، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز.

