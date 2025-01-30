نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استعداد النادي الأهلي للإعلان عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
بن شرقي يقترب من الأهلي
- أكد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن المغربي أشرف بن شرقي أصبح على أعتاب الانضمام إلى الأهلي، لكن النادي لم يعلن عن الصفقة رسميًا حتى الآن.
- أضاف شوبير: "أتوقع أن الأهلي سيعلن عن مفاجأة، وربما مفاجأتين، خلال اليوم الخميس".
صفقات الأهلي الشتوية حتى الآن
- تعاقد الأهلي مع جراديشار، الذي انضم للفريق بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف، لتعزيز مركز الهجوم.
- ضم النادي أيضًا مصطفى العش، مدافع نادي زد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
- أبرم الأهلي صفقة مع أحمد رضا، لاعب بتروجت، بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف.
- كما حسم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لمدة 5 مواسم، على أن ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.