نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بي اس في ايندهوفن الهولندي بعد قليل بستاد فيليبس ضمن منافسات الجولة 8 من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول، لمباراة اليوم ضد آيندهوفن.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبي اس ايندهوفن مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن