الرياضة

بديل تاليسكا.. النصر في مفاوضات متقدمة مع مهاجمي أستون فيلا وليفركوزن

0 نشر
0 تبليغ

بديل تاليسكا.. النصر في مفاوضات متقدمة مع مهاجمي أستون فيلا وليفركوزن

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل تاليسكا.. النصر في مفاوضات متقدمة مع مهاجمي أستون فيلا وليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي النصر، من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من أجل تعويض رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا المنتقل حديثًا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يقترب من ضم بديل تاليسكا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي النصر على وشك التوصل إلى اتفاق شفهي مع أستون فيلا بشأن ضم المهاجم الكولومبي جون دوران مقابل 75 مليون يورو مع الإضافات.

وأشار رومانو: “الخطوات الرسمية مطلوبة حيث أن النصر لديه مفاوضات متقدمة مع باير ليفركوزن لضم فيكتور بونيفاس”.

وأكد المصدر نفسه أن نادي النصر سوف يتعاقد مع مهاجم واحد فقط إما جون دوران أو فيكتور بونيفاس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا