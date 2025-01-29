نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وموناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره موناكو الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

الناقلة لمبارة إنتر ميلان وموناكو

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "سان سيرو"

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بنادي إنتر ميلان عن القنوات الفضائية الناقلة لمباراة اليوم موناكو في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة إنتر ميلان وموناكو عبر شاشة قناة beIN sports HD8

ويدخل إنتر ميلان المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة بينما موناكو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة