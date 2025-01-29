الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ايندهوفن ضمن منافسات الجولة الثامنة وختام مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.


تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب  الفريق الهولندي


ببحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بفريق الريدز عن القنوات الفضائية الناقلة للمباراة

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وايندهوفن


تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD5

 

يتصدر ليفربول ترتيب دورى أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة من الفوز في أول 7 مباريات بينما يأتي بي إس في آيندهوفن في المركز 19 برصيد 11 نقطة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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