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أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي إنه يتعين على دوائر كرة القدم ""نبذ" الإساءات التي يتعرض لها الحكام وذلك بعدما تم استهداف الحكم مايكل أوليفر في أعقاب فوز فريقه على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يدعو إلى التصدي للإساءات ضد الحكام بعد استهداف مايكل أوليفر

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أوليفر تعرض للإساءة عبر الانترنت، وقد تضمنت تهديدات بالقتل لعائلته، بعدما أظهر البطاقة الحمراء لمدافع أرسنال مايلز لويس سكيلي يوم السبت الماضي.

ولاحقا، ألغت لجنة مستقلة القرار- وليست تقنية (فار)، ولم يطلب من الحكم مراجعة الواقعة على جانب الملعب- مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لن يتعرض للإيقاف.

وقال أرتيتا قبل مواجهة فريقه مضيفه جيرونا الإسباني في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء أنه لا يميز بين لاعب أو مدرب أو حكم عندما يتحدث عن موضوع الإساءة.

وأضاف:"علينا أن نعمل بمزيد من الجد للقضاء على هذا الجزء من اللعبة الذي لا يجلب سوى الأمور السيئة، ويترك طعما مرا ويجعل حياة الناس أكثر صعوبة. دعونا نخرجه، دعونا نطرده".

وأكد:"هذا لمصلحة الجميع في عالم كرة القدم، يجب ألا يتم السماح به. لا نريده، لا نحتاجه، وبالتأكيد هذا يدمر رياضتنا. دعونا ننبذه".

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث بدوري أبطال أوروبا بعدما حصد 16 نقطة، واقترب بقوة للتأهل لدور الـ16 بشكل مباشر.

ويحتاج أرسنال إلى نقطة من لقاء جيرونا، الذي ودع البطولة رسميا، ليضمن تأهله المباشرة لدور الـ16 دون خوض مباريات الملحق في فبراير المقبل، ومع ذلك، وبفضل فارق الأهداف، سيكون من الصعب للغاية أن ينهي الفريق خارج المراكز الثمانية الأولى، ويتطلب الأمر نتائج غير عادية.

وقال أرتيتا:"نحن هنا للفوز بالمباراة، ومن أجل ذلك يجب أن نلعب بشكل أفضل منهم".