إنزاجي: تأهل إنتر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لم يحسم بعد

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أحمد جودة - القاهرة - يرى سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن تأهل فريقه لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لم يحسم بعد، حيث يسعى الفريق إلى حجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لدور الـ16، عندما يواجه موناكو الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

إنزاجي: تأهل إنتر ميلان لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لم يحسم بعد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن إنزاجي، 48 عاما، الذي تولى تدريب إنتر ميلان صيف 2021 خلفا لأنطونيو كونتي، سعيد بالتقدم الذي حققه فريقه منذ ذلك الحين، لكنه ليس في مزاج للاحتفال قبل حسم التأهل للدور التالي.

ويدخل إنتر ميلان مباراة الجولة الأخيرة في المركز الرابع، وبإمكانه حجز أحد المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، من خلال تفادي الهزيمة أمام موناكو الفرنسي في المباراة المقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع العلم أن إنزاجي يدرك أن هناك بعض الأندية الكبيرة في أوروبا ليس لديها هذه الرفاهية.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالطريق الذي سلكناه، والتحديات التي واجهناها على مدار الأعوام الثلاثة ونصف الماضية. كنا نتدرب بقوة، ولكنني كنت أعلم هذا منذ البداية".

وأضاف: "لكن، نحن نقترب من أن نكون ضمن المراكز الثمانية الأولى، وهو ليس إنجازا بسيطا، رغم انني سأنتظر لنهاية المباراة قبل أن أتحدث عن هذا الإنجاز الرائع".

وتابع: "بعض الأندية التي لديها ميزانية أكبر من إنتر ستفشل في احتلال أحد هذه المراكز، ولكن في دوري أبطال أوروبا تواجه تحديات في كل مباراة".

ويستضيف إنتر، الفائز بالبطولة ثلاث مرات، فريق موناكو، وصيف نسخة 2003 / 2004، بعدما حصد 16 نقطة، ليصبح الفريق قريبا من التأهل المباشر لدور الـ16 بشكل مباشر.

ولم يخسر إنتر خلال 16 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي، كما أنه يتواجد خلف نابولي، متصدر جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط، وله مباراة مقارنة بنابولي.

وخسر إنتر ميلان في مباراتين فقط من آخر 25 مباراة في كافة المسابقات، حيث خسر بهدف نظيف أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لخسارته أمام ميلان، غريمه التقليدي، في كأس السوبر الإيطالي.