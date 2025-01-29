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أحمد جودة - القاهرة - تفتتح غدا الخميس منافسات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة يوم الجمعه.

ديربيات ومباريات نارية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 16 بالقسم الثالث

يستضيف نادى سيلا نظيره نادى بنى سويف بمباراة نارية بملعب نجوم مصر، ويسعى أبناء سيلا لتحقيق الفوز للابتعاد بصدارة المجموعة فيما يسعى أبناء بنى سويف لتحقيق الفوز للعودة لسباق المنافسة، ويحتل سيلا المركز الأول برصيد 37 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

فيما يستضيف جولدن جيت شقيقه مركز شباب ابشواى بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى أبناء جولدن جيت لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء ابشواى لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة المنافسة، ويحتل جولدن جيت المركز الثاني برصيد 32 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويستضيف مركز شباب الواسطى بملعبه شقيقه مركز شباب سمسطا بديربي أبناء بنى سويف، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير والتقدم بمنطقة الامان بجدول الترتيب، ويحتل مركز شباب الواسطى المركز الثامن برصيد 16 نقطة فيما يحتل مركز شباب سمسطا المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه مركز شباب سنورس بملعب ساحة الفيوم بديربي فيومى، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط فيما يحتل مركز شباب سنورس المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ويستضيف نادى مطرطارس شقيقه نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس، ويطمح أبناء مطرطارس لتحقيق الانتصار للابتعاد عن شبح الهبوط فيما يسعى أبناء ابو كساة لتحقيق الفوز للتقدم بجدول المنافسة، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل نادى ابو كساة المركز السابع برصيد 19 نقطة.

مباريات الجمعة

حيث يستضيف نادى اهلى الغرق نظيره نادى عاملين غارب بملعب ساحة الفيوم بمباراة نارية وقوية، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لضمان مواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 28 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - سيلا 37 نقطة.

2 - جولدن جيت 32 نقطة.

3 - أهلي الغرق 28 نقطة.

4 - بنى سويف 25 نقطة.

5 - عاملين غارب 24 نقطة.

6 - أبشواي 21 نقطة .

7 - أبو كساة 19 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطي 16 نقطة.

9 - مركز شباب سمسطا 13 نقطة.

10 - سنورس 12 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط.

12- مطرطارس 4 نقاط.

