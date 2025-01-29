الرياضة

محمود عاشور يؤكد لشبانة براءته من أزمة إبنه وغرفة الفار

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محمود عاشور يؤكد لشبانة براءته من أزمة إبنه وغرفة الفار

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الحكم الدولي محمود عاشور نفى تمام تواجد نجله في غرفة الفار خلال وبيراميدز الأخيرة.

محمود عاشور يؤكد لشبانة براءته من أزمة إبنه وغرفة الفار


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه حدث تواصل بينه وبين محمود عاشور خلال الساعات الماضية وأكد إنه لاعب صحة لما تم تداوله في شكوى بيراميدز ضده.

وأضاف شبانة أن عاشور يستشهد بتفريغ الكاميرات الموجودة داخل غرفة الفار.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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