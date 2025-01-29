نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور يؤكد لشبانة براءته من أزمة إبنه وغرفة الفار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الحكم الدولي محمود عاشور نفى تمام تواجد نجله في غرفة الفار خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

محمود عاشور يؤكد لشبانة براءته من أزمة إبنه وغرفة الفار



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه حدث تواصل بينه وبين محمود عاشور خلال الساعات الماضية وأكد إنه لاعب صحة لما تم تداوله في شكوى بيراميدز ضده.

وأضاف شبانة أن عاشور يستشهد بتفريغ الكاميرات الموجودة داخل غرفة الفار.

