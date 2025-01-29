ومن المنتظر أن ينهى الواسطى ملف التدعيمات بقوة هلال الساعات القادمة للإستفادة من الأمر لدعم الفريق بالصور الثانى.

أحمد جودة - القاهرة - تسود حالة من الارتياح النسبي داخل أروقة نادى الواسطى الرياضى أحد فرق مجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب '، وذلك عقب إنهاء المشكلة المتعلقة بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراجة بصفوف الواسطى بعد نجاح 'فك القيد' في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة