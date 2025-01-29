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أحمد جودة - القاهرة -

يدخل الهلال والاتحاد الجولة المقبلة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن"، بهدف التعافي بعد التعثر في ختام الدور الأول للبطولة ما أفقد كل فريق فرصة الانفراد بالصدارة.

الهلال والاتحاد يغلقان صفحتي الخسارة بهدف التعافي

ويستقبل الهلال، المتصدر بفارق الأهداف وله 43 نقطة، منافسه الأخدود يوم الجمعة، بينما تختتم الجولة يوم السبت باستضافة الاتحاد صاحب المركز الثاني للخلود.

وفرط الاتحاد في فرصة الصعود للصدارة ولو مؤقتًا بعدما خسر 1-2 من ضمك يوم الإثنين، لكن الهلال لم يستغل الأمر وأهدر فرصة الانفراد بالصدارة بعدما خسر بالنتيجة ذاتها أمام القادسية.

ويتطلع الهلال للتعافي من الخسارة بالفوز على الأخدود المتعثر الذي تعرض لثلاث هزائم في آخر أربع مباريات.

وتبدو مهمة الاتحاد أصعب إذ يستقبل الخلود الذي فاز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.

وافتقد فريق المدرب لوران بلان إيقاعه في الجولات الأخيرة بعدما تعادل مرة وخسر مثلها في آخر أربع مباريات ليفقد تفوقه بفارق نقطتين على الهلال في سباق الصدارة.

* القادسية يترقب

يقدم القادسية أداءً رائعًا في الفترة الأخيرة، ويدخل الجولة وهو منتعش بعد فوز مهم على الهلال تحقق في الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف بيير-إيميريك أوباميانغ.

ومع تأخره بفارق ست نقاط عن الصدارة، يأمل فريق المدرب ميشيل في مواصلة وجوده بالمركز الثالث ورفع رصيده (37 نقطة) عندما يحل ضيفًا على الفتح متذيل الترتيب يوم السبت.

ويتفوق القادسية بفارق نقطتين على النصر الرابع الذي يحل ضيفًا على الرائد الخميس.

وتنطلق مباريات الجولة الخميس باستضافة العروبة لمنافسه الأهلي الخامس، ولديه 32 نقطة، ويتطلع للحصول على مقعد في المربع الذهبي.

ويبحث الاتفاق، المركز 12 وله 19 نقطة، عن العودة للانتصارات عندما يستقبل الشباب السادس وله 29 نقطة يوم الجمعة.