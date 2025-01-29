معلق مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، نظيره سلوفان براتيسلافا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في الجولة الاخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

وستنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا

وسيتم اذاعة مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا، عبر قناة bein sports 4.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تعيين المعلق الليبي جواد بدة، للتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا في بطولة دوري أبطال أوروبا.