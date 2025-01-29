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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإيطالي إنتر ميلان لمواجهة موناكو الفرنسي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة إنتر ميلان وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب جوزيبي مياتزا.

ويمتلك انتر ميلان 16 نقطة ويتواجد في المركز الرابع، بينما يقع موناكو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ويعلق علي المباراة محمد بركات، وتذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.