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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإسباني برشلونة لمواجهة أتلانتا الايطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا. معلق مباراة برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب لويس كومباني الأولومبي. ويمتلك برشلونة 18 نقطة ويتواجد بالمركز الثاني، بينما يحل اتالانتا بالمركز السابع برصيد 14 نقطة. ويعلق علي المباراة خليل البلوشي، وتذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.