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أحمد جودة - القاهرة -

قال الاتحاد الصربي للتنس إن المصنف السادس عالميًا نوفاك ديوكوفيتش انسحب من تشكيل الفريق قبل مواجهة الدنمارك في كأس ديفيز بسبب الإصابة.

ديفيز للتنس.. ديوكوفيتش خارج حسابات صربيا أمام الدنمارك

وانسحب ديوكوفيتش، الذي كان من المقرر أن يمثل صربيا في المواجهة المرتقبة بين 31 يناير (كانون الثاني) والثاني من فبراير (شباط) في كوبنهاغن، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مباراته في قبل نهائي أستراليا المفتوحة أمام ألكسندر زفيريف الأسبوع الماضي.

وواجه اللاعب الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى صيحات استهجان من الجماهير في ملبورن بارك ورد بنشر صورة لأشعة رنين مغناطيسي أجريت على العضلات الخلفية لفخذه الأيسر مع تعليق "أترك هذه الأشعة لجميع خبراء إصابات الملاعب".

وكان ديوكوفيتش (37 عامًا) ضمن الفريق الصربي الفائز بكأس ديفيز في 2010 بعد انتصار لا ينسى على فرنسا في بلغراد.

وقال فيكتور ترويتسكي كابتن صربيا: "غياب ديوكوفيتش أضعف الفريق لكننا مع ذلك سنسعى للفوز، يملك الدنماركيون لاعبًا رائعًا هو هولغر رونه لكني أثق في قدرات لاعبي صربيا".