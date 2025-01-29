نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي في بيرو لـ "مباراة النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو، حيث استقبلهم مئات المشجعين الذين كانوا يرتدون قمصان الفريق الأمريكي، استعدادًا لمواجهة فريق أونيفرسيتاريو دي ديبورتس اليوم الأربعاء وديًا.

ميسي في بيرو لـ "مباراة النجوم"

وسيدخل إنتر ميامي المباراة بكامل قوته الضاربة والتي تتمثل في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز والإسبانيين جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

يذكر أن هذه ستكون هي أول مباراة يخوضها الفريق الأمريكي على الأراضي البيروانية.

وخرجت الحافلة التي كانت تقل اللاعبين من أحد الأبواب الرئيسية للمطار وهي محاطة بعدد من الجماهير والصحافيين، كما كان هناك حشدًا من الجماهير مجتمعًا بالقرب من الفندق الذي ستقيم به البعثة.

وستقام هذه المباراة المسماة بـ "مباراة النجوم" على ملعب مونومنتال، وبالفعل استنفدت الجماهير تذاكر المباراة بالرغم من ارتفاع سعرها، والذي في بعض الحالات تخطى ألف دولار.

وبعد هذه المواجهة، سيخوض إنتر ميامي مباراة ودية أخرى في بنما في الثاني من فبراير (شباط) المقبل أمام فريق سبورتنغ سان ميجليتو، وفي الثامن من نفس الشهر سيطير إلى هندوراس لمواجهة فريق أوليمبيا في ودية أخرى.