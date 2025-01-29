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أحمد جودة - القاهرة -



تنطلق غدًا الخميس، منافسات الجولة الرابعة عشرة، من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تقام على مدار يومين، يشهد الأول 3 مواجهات، فيما تقام في الثاني بعد غد الجمعة 4 مباريات.

دوري أدنوك للمحترفين.. 3 مواجهات الخميس في انطلاقة الجولة 14

ويتطلع شباب الأهلي، الثاني في جدول الترتيب، وله 32 نقطة مع مباراة مؤجلة، إلى مواصلة مشواره في ملاحقه الشارقة المتصدر بفارق نقطتين، وذلك عندما يحل ضيفًا على البطائح الثاني عشر وله 11 نقطة، غدًا الخميس على إستاد خالد بن محمد.

ويتفوق شباب الأهلي على البطائح في جميع المواجهات التي جمعت بين الفريقين بدوري المحترفين، إذ التقيا في 5 مباريات من قبل فاز بها شباب الأهلي جميعًا.

وقال باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، المباراة صعبة أمام منافس جيد في التحولات الهجومية والدفاعية، متوقعًا أن يدخل البطائح اللقاء بروح معنوية عالية، مستفيدًا من الفوز الثمين على الوحدة في الجولة الماضية، كما أن اللقاء سيكون على ملعبه، مضيفًا أن هناك فرصة كبيرة لدى فريقه للتعرف على الملعب خلال لقاء عجمان بكأس رئيس الدولة.

من جانبه قال فرهاد مجيدي مدرب البطائح، إن فريقه يواجه أفضل فرق الدوري هذا الموسم، مؤكدًا على لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء أمام شباب الأهلي الذي يملك لاعبين جيدين.

من جانبه يأمل الشارقة، متصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، والعائد من تأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والمدعم بصفقته الجديدة مع المغربي عادل تاعربت، في مواصلة مشوار الحفاظ على الصدارة، وذلك حينما يلتقي دبا الحصن الثالث عشر وله 9 نقاط، يوم الجمعة بالجولة ذاتها على إستاد الشارقة.

وتعد هذه هي ثاني مواجهة لفريق الشارقة، مع دبا الحصن في دوري المحترفين، إذ كانت الأولى في الدورالأول هذا الموسم، وفاز بها الشارقة بنتيجة 4-1.

وفي بقية المباريات يلتقي السبت كل من خورفكان العاشر وله 14 نقطة، مع العين الرابع، وله 22 نقطة، على إستاد صقر بن محمد القاسمي، كما يلتقي في اليوم نفسه الوصل السابع، وله 17 نقطة مع كلباء الثامن وله 17 نقطة، على إستاد زعبيل.

وفي يوم الأحد يلتقي عجمان التاسع وله 16 نقطة، مع الوحدة الثالث وله 22 نقطة، على إستاد راشد بن سعيد، كما يلتقي الجزيرة السادس وله 21 نقطة، مع بني ياس الحادي عشر وله 12 نقطة، على إستاد محمد بن زايد، ويلتقي النصر الخامس وله 22 نقطة، مع العروبة الرابع عشر وله 3 نقاط، على إستاد آل مكتوم في ختام مباريات الجولة.