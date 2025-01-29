موعد مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره أيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ليفربول يحل ضيفا على أيندهوفن في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب فيليبس معقل الفريق الهولندي، مواجهة ليفربول وأيندهوفن، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الألماني توبياس سيلتر.

وحسم الريدز تأهله بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من مسابقة الشتمبيونزليج، بعدما احتل صدارة ترتيب الجدول برصيد 21 نقطة، بينما يأتي النادي الهولندي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

موعد مواجهة ليفربول وآيندهوفن في الشامبيونوليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وأيندهوفن في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD5.