نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل الفوز فقط.. تشكيل مانشستر سيتي أمام كلوب بروج في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

يلتقي الفريق السماوي مع ضيفه كلوب بروج، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ماثيوس نونيس، مانويل أكانجي، جون ستونز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، سافيو، إيرلينج هالاند.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة كلوب بروج من أجل الفوز للتأهل إلى الدور الفاصل المؤهل لدور الستة عشر من البطولة القارية.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.