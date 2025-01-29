الرياضة

موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق بنفيكا، يوم الأربعاء 29 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ترتيب يوفنتوس وبنفيكا

ويدخل فريق يوفنتوس تلك المباراة وهو في المركز السابع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق بنفيكا في المركز الواحد والعشرين برصيد 10 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وبنفيكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي يوفنتوس وبنفيكا عبر قناة بي إن سبورت، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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