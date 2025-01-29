نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبريست في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره بريست مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 على ملعب "رودورو"، وذلك في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتل الملكي المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل بريست المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد بريست اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد بريست مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.