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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية تم عرض اللاعب المغربي محمد الجديدي مدافع شباب المحمدية على النادي الابيض".

الجديدي يبتعد عن الزمالك رغم موافقة جروس

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "تم الترحيب من التعاقد مع اللاعب من جروس وامير عزمي لكن الإدارة شافت أن اللاعب ليس على المستوى المطلوب وأنهم مش عايزين يتعاقدوا مع أي محترف إلا لو كان سوبر".

وواصل: "الساعات القادمة ستشهد حسم الصفقة بشكل نهائي والأقرب صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب".