١٢ شوطا فـي اليوم الرابع للسباق السنوي للهجن على ميدان صحار

صحار ـ العُمانية : أُقيمت امس على ميدان سباقات الهجن بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أشواط اليوم الرابع للسباق السنوي للهجن الذي ينظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن، بمشاركة ملاك ومضمري الهجن من سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخصصت الأشواط الـ 12 لفئة اليداع، وجاءت نتائجها كالتالي: في الشوط الأول لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول ديمة لمالكها عبدالله بن طويرش الوهيبي، وفي المركز الثاني أسيل للهجانة السُّلطانية ومضمرها صبيح بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث بطاشة لمالكها عزيز بن ضحي العمراني. وفي الشوط الثاني لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول تنبيه لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي، وفي المركز الثاني جاءت جميلة لمالكها علي بن محمد المقبالي، وفي المركز الثالث الشاهينية لمالكها محمد بن مبارك السعيدي.وفي الشوط الثالث لفئة الإيداع قعدان، جاء في المركز الأول مياس لمالكه حمود بن حمد الوهيبي، وفي المركز الثاني الوسمي لمالكه راشد بن سالم المشايخي، وفي المركز الثالث مبحرلمالكه عثمان بن حمود الدرعي.أما في الشوط الرابع لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول غارة لمالكها حمود بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثاني حشمة لمالكها حمود بن سعيد الحارثي، وفي المركز الثالث مهمة لمالكها جاسم بن سالم الغيلاني.وفي الشوط الخامس لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول، الشايبة لمالكها عامر بن سعيد العمري، وفي المركز الثاني جاءت جلادة لمالكها عبدالله بن سعيد الجابري، وفي المركز الثالث متعبة لمالكها راشد بن عبيد الوهيبي.وفي الشوط السادس لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول خيرة لمالكها محمد بن سعيد الدرعي، وفي المركز الثاني سمحة لمالكها سعود بن علي الجابري، وفي المركز الثالث جاءت شنذارة لمالكها ناصر بن هدوب العمري.وفي الشوط السابع لفئة الإيداع قعدان، جاء في المركز الأول الكايد لمالكه سعد بن علي الحميدي، وفي المركز الثاني شايم لمالكه راشد بن عبيد الوهيبي، وفي المركز الثالث الخروف لمالكه سالم بن علي المالكي. أما في الشوط الثامن لفئة الإيداع أبكار، فجاءت في المركز الأول فال لمالكها مبارك بن عامر الحبسي، وفي المركز الثاني الوسمية لمالكها ناصر بن سليمان الخالدي، وحصلت على المركز الثالث الشاهينية لمالكها سعود بن علي الجابري.وفي الشوط التاسع لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول الوسمية لمالكها صقر بن هدوب العمري، وفي المركز الثاني مشكورة لمالكها علي بن عبدالله المالكي، وفي المركز الثالث الشاهينية لمالكها سعود بن سالم المنعي.وفي الشوط العاشر لفئة الإيداع قعدان، جاءت في المركز الأول القمة لمالكه مسعود بن ناصر اليحمدي، وفي المركز الثاني كرم لمالكه سعود بن حمود الجنيبي، وفي المركز الثالث حظ لمالكه مسلم بن بخيت الكثيري.أما في الشوط الحادي عشر لفئة الإيداع قعدان، جاء في المركز الأول الطياري لمالكه مهنا بن مبخوت مسن، وفي المركز الثاني قاصد لمالكه سعيد بن حميد الجحافي، وفي المركز الثالث مسافر لمالكه أحمد بن إبراهيم الذهلي. وفي الشوط الثاني عشر لفئة الإيداع أبكار، جاءت في المركز الأول شقراء لمالكها ناصر بن علي الدرعي، وفي المركز الثاني شواهين لمالكها عبدالله بن سلطان المثيمني، وفي المركز الثالث مهرة لمالكها علي بن محمد الوهيبي.