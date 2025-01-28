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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر التطورات في ملف انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، إلى صفوف النادي الأهلي.

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي أنهى كل شيء مع أشرف بن شرقي ووقع للنادي، وبمجرد إنهاء أمره مع الريان سيكون كل شيء متاحا.

وتابع كريم رمزي: إدارة الريان كانت ترفض نهائيا وتمنع بتاتا رحيل اللاعب وفسخ تعاقده، لكن الأمس حدثت انفراجة وأبدت مرونة في فسخ تعاقده.

وواصل كريم رمزي: إدارة الريان أصبحت موافقة على رحيل بن شرقي، لكن الأزمة والعائق الوحيد الذي يُعطل الصفقة هو مدرب الفريق الذي يرفض رحيله دون تعويضه بلاعب آخر.

واختتم كريم رمزي: إدارة الريان تعمل على تعويض بن شرقي بلاعب آخر وإذا تم الأمر، فسيوافق المدرب على رحيله وسينتقل إلى الأهلي.