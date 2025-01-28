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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن خطوة جديدة من جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد التعادل أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية.

كريم رمزي: بيراميدز يستفسر عن قانونية مشاركة جراديشار صفقة الأهلي الجديدة



وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن إدارة نادي بيراميدز، استفسرت عن قانونية مشاركة السلوفيني جارديشار وافد الأهلي الجديد في المباراة.

وتابع كريم رمزي: إدارة بيراميدز تؤكد أن اللاعب تم قيده وظهر اسمه على نظام قيد اللاعبين بعد مباراة الفريق مع بيراميدز بنحو ساعتين.

وواصل كريم رمزي: بيراميدز حاليًا يستفسر فقط، وإذا ثبت صحة الأمر فسيطالب النادي باحتساب المباراة له، لكن لا أظن أن الأهلي يقع في خطأ إداري مثل هذا.

وأردف كريم رمزي: بيراميدز أصدر أيضًا بيانا مطولا عن أخطاء الحكام في مباراة الأهلي، ولا أعلم لماذا أصبحنا لا نعرف سوى البيانات فقط.

واختتم كريم رمزي: حديثي ليس عن بيراميدز فقط، لكن أصبح الجميع يهتم بإصدار البيانات، بدلا من اتخاذ الخطوات الرسمية لحفظ حقوقه.