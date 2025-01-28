نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سيد عيد مدرب بتروجيت، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024-2025.

بتروجيت يواجه البنك الأهلي

ويحتضن ملعب الشرطة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، مباراة بتروجيت والبنك الأهلي، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل، تحت صافرة الحكم المصري أحمد جمال.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الفريق البترولي، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل بتروجيت كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: محمد خليفة.

▪︎خط الدفاع: زياد فرج - أحمد بحبح - هادي رياض - محمود شديد قناوي.

▪︎خط الوسط: توفيق محمد - محمد علي عكاشة - حامد حمدان - جبريل شكودي.

▪︎خط الهجوم: إسماعيل باميا - رشاد المتولي.

القنوات الناقلة لمواجهة بتروجيت والبنك الأهلي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة on time sports HD1.

