فرج عامر يدعم فريق سموحة قبل لقاء زد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحه على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذى يستعد لمواجهة نظيره زد اليوم.

فرج عامر يدعم فريق سموحه قبل لقاء زد

والتقى المهندس فرج عامر بالجهاز الفني واللاعبين وحثهم على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية

واكد رئيس نادى سموحه للاعبيه أن المجلس يساندهم ويدعمهم.

ويلتقى فريق سموحه فى السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب فى الجولة العاشرة من دورى نايل

