الاتحاد يرصد التعاقد مع نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي راموس بلانيس، المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة السعودي، إلى التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، المدير الفني للفريق الأول بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال الصحفي الإسباني فيكتور نافارو، أن بلانيس أجري محادثات مؤخرة مع وكلاء دي يونج، من أجل استكشاف مدي إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان دي يونج قد رفض تجديد عقده مع برشلونة والذي سينتهي نهاية موسم 2026، وذلك بعدما رفض تخفيض راتبه مع الفريق الكتالوني.

وأكد نافارو، بأن الاتحاد يريد أن يستغل رفض دي يونج عدم تمديد عقده مع برشلونة والحصول على خدماته لتدعيم الفريق السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

