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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ، ضم الحارس يوناس أوربيج البالغ من العمر 21 عاما، قادما من صفوف كولن الناشط في دوري الدرجة الثانية.

بايرن ميونخ يدعم صفوفه من الدرجة الثانية



ويرتدي الحارس القميص رقم 40 رفقة بايرن ميونخ، وسبق وأن شارك مع المنتخب الألماني تحت 21 عاما.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، بلغت قيمة الصفقة 7 ملايين يورو إضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، ليحسم بالتالي البايرن المفاوضات التي استمرت لقرابة أسبوعين.



ويمتد عقد أوربيج مع بايرن ميونخ حتى عام 2029، وبإمكانه التواجد في قائمة البافاري الذي يستعد لمواجهة هولشاتين كيل يوم السبت المقبل في البوندسليجا.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي للبايرن عن الصفقة: "هو واحد من أكثر حراس المرمى الواعدين في ألمانيا، يتمتع بالطموح الكبير والقدرات الهائلة، يوناس حارس عصري يناسب تماما أسلوب لعب البايرن".

وشارك أوربيج في 11 مباراة في جميع المسابقات رفقة كولن هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

يشار إلى أن بايرن ميونخ يدعم مركز حراسة المرمى، في ظل قرب انتهاء مسيرة حارسه التاريخي مانويل نوير الذي يبلغ من العمر 38 عاما.