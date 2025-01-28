نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني واثق من الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فأن النادي الملكي اتفق مع أرنولد على كل شىء من أجل الانضمام إلى ريال مدريد في الموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن أرنولد رفض تجديد عقده مع ليفربول، ليقترب بشدة من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بشكل مجاني خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على بريست الفرنسي، مساء غدًا الأربعاء الموافق 28 يناير 2025، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، في حين يحتل بريست المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

