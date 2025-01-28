الرياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره شتوتجارت الألماني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام المباراة يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب عالم 2.


ويحتل باريس المركز ال22 برصيد عشر نقاط، بينما يأتي شتوتجارت في المركز ال24 برصيد عشر نقاط.


وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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