موعد مباراة إنتر ميلان القادمة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء غدٍ الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مع نظيره فريق موناكو الفرنسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد موناكو في دوري أبطال أروبا

وستقام مباراة إنتر ميلان ضد موناكو، غدا الاربعاء الموافق 29 شهر يناير الجاري، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان القادمة ضد موناكو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سان سيرو معقل العملاق الايطالي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت اذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.