نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب في الزمالك بسبب صفقة بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جماهير نادي الزمالك، غاضبه بسبب أنباء اقتراب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري من الانتقال لصفوف الأهلي في يناير الجاري.

شبانة: جمهور الزمالك "هايج" على الإدارة بسبب اقتراب بن شرقي من الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك حقق فوز مهم على الجونة، وهي نتيجة طبيعية نظرًا لموقع الجونة في الدوري، وعوض خسارته أمام مودرن سبورت".

وتابع:" قمة الدوري المصري، أصبحت مشتعلة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، بجانب وجود سيراميكا كليوباترا والمصري في المنافسة".

وشدد:" مصطفى شلبي قدم مباراة كبيرة في وسط الملعب بجانب محمد شحاته ودونجا".

وواصل:" مجلس الزمالك، تلقى هتافات من جانب الجماهير في المباراة، والجمهور غاضب بسبب الصفقات وعدم التجديد لزيزو، بجانب وجود أزمات مالية ومشاكل في الفريق، وحسين لبيب غادر المباراة ولم يستكملها".

وأوضح:" جمهور الزمالك، يشعر أن هناك أزمات كبيرة في الفريق، وعدم وجود صفقات، بجانب وجود نقص في وسط الملعب وخط الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي".

وأردف:" وعلى الجانب الأخر الأهلي، أعلن عن ضم تريزيجيه، تبدأ في نهاية الموسم الحالي للانضمام للفريق، والإدارة ترتب في الوقت الحالي لبطولة كأس العالم للأندية بجانب الاتفاق مع حمدي فتحي للمشاركة في البطولة".

واستكمل:" الأهلي تعاقد أيضًا مع أحمد رضا، ناشئ الزمالك السابق، وقبل توقيعه للأهلي كان يتواجد في فيلا أحد أعضاء مجلس الزمالك، لاتفاق لضمه، قبل أن ينضم للفريق الأحمر وهو ما أغضب حسين لبيب".

وزاد:" الزمالك يحتاج تدعيم صفوفه ولكنه عليه مستحقات متأخرة بجانب زيزو يريد مقابل مادي كبير للتجديد، ولا يوجد مبالغ مالية في الفريق، وينتظر الحصول على القرض الذي سيتم سداد جزء منه لقرض قديم".

وأضاف:" مجلس حسين لبيب، قدم نفسه على أنه قادر على حل جميل أزمات الزمالك، والجمهور غاضب بسبب أنباء اقتراب الأهلي من ضم المغربي أشرف بن شرقي، رغم أنه ليس لاعبًا في الفريق، لأن كل فترة انتقالات يتم عرضه على النادي وتفشل الصفقة، واللاعب يرتبط بعلاقة خاصة مع الجماهير وانتقاله للاهلي في حساسية كبيرة لأنه حقق معهم العديد من البطولات".

وأتم:" رد فعل جماهير الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي للأهلي صعب جدًا والجمهور "هايج" على الإدارة".