نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: جدو أهان محمود عاشور.. ومن حق بيراميدز الاحتجاج على التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة، هجوم محمد ناجدي جدو، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الحكم محمود عاشور.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" جدو مدرب بيراميدز، هاجم محمود عاشور، وليس من حقه إهانته واتهامه في ضميره وأنه مش فاهم".

وتابع" دي مش شخصية محمد ناجي جدو، ولا أعرف هل حد وجه لقول ذلك، ومحمود عاشور افضل حكم على تقنية الفار في إفريقيا".

وواصل:" بيراميدز، عامل حالة في الدوري المصري، وأشعل المنافسة، وهذا ليس معناه أن يهاجم المدرب الحكم، وهناك تحول في شخصية جدو، ويجب أن يلتزم بالأداب العامة، وعلى اتحاد الكرة اتخذا قرارات حاسمة في هذه الإمور، من أجل المحافظمة على منظومة التحكيم".

وأردف:" من حقك أن تنتقد وتقول أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب، ولكن لا يصل ذلك للتطاول على الحكم، وكان على جدو أن يعمل حساب جماهير الأهلي، خاصة وأنه كان أحد نجوم الفريق في وقت سابق".

وأكمل:" بيان بيراميدز أصدر بيان وهو ليس فيه أي تطاول أو ألفاظ خارجة، واحتج على التحكيم".