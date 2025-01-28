الرياضة

عاجل.. 3 مدافعين على رادار الزمالك يناير الجاري

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عاجل.. 3 مدافعين على رادار الزمالك يناير الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك 3 مدافعين مرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أن إدارة الزمالك تفاضل بين 3 مدافعين لتدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة حمزة المثلوثي".

وتابع شبانة:" هناك مفاضلة بين 3 لاعبين وهم أحمد حكم ومحمد ربيعة ثنائي سموحة، وياسين مرعي، مدافع سموحة".

وأتم شبانة:" الزمالك يحتاج لضم مدافع، ولكن في رأيي أن الفريق يحتاج لضم لاعب وسط يجيد اللعب في مركز 6".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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