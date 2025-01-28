نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 مدافعين على رادار الزمالك يناير الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك 3 مدافعين مرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أن إدارة الزمالك تفاضل بين 3 مدافعين لتدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة حمزة المثلوثي".

وتابع شبانة:" هناك مفاضلة بين 3 لاعبين وهم أحمد حكم ومحمد ربيعة ثنائي سموحة، وياسين مرعي، مدافع سموحة".

وأتم شبانة:" الزمالك يحتاج لضم مدافع، ولكن في رأيي أن الفريق يحتاج لضم لاعب وسط يجيد اللعب في مركز 6".