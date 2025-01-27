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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب على الترسانة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مبارتي الإثنين في ختام الجولة التاسعة عشر بدوري المحترفين عن فوز فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على نظيره فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف سجله عبد الرحمن أكمل في الدقيقة 6.

وتعادل ‏ إيهاب سمير للترسانة في الدقيقة 23 من الشوط الثاني.

وأضاف فاروقا نور الدين هدف الثاني لفريق المقاولون في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق المقاولون العرب إلى النقطة 38 محتلا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق الترسانة عند النقطة 29 محتلا المركز السادس.

وحقق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال الفوز على نظيره فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد سجله محمد الصباحي في الدقيقة 39 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق البلدية عند النقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد فريق القناة عند النقطة 25 محتلا المركز التاسع.

الترتيب

1- وادي دجلة 39 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- وي 37 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 34 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27نقطة

8- بروكسي 27 نقطة

9- القناة 25 نقطة

10- السكة الحديد 25 نقطة

11- الداخلية 24 نقطة

12- بترول أسيوط 24نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا 20 نقطة

15- راية 18 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا 15 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 12 نقطة