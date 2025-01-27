نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودته للأهلي.. ماذا قدم تريزيجيه خارج جدران القلعة الحمراء؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمود حسن تريزيجيه، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي، على أن ينهي كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه طرابزون سبور التركي.

تريزيجيه كان يلعب معارًا في صفوف نادي الريان القطري من نادي طرابزون سبور التركي، قبل تعاقد النادي الأهلي معه بشكل رسمي لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وكان تريزيجيه رحل عن صفوف النادي الأهلي عام 2015 بعدما حقق العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات بقميص المارد الأحمر ليخوض رحلة احترافية مع 7 أندية أوروبية وعربية وحقق معها أرقام مميزة.

أندرلخت

لعب تريزيجيه 11 مباراة مع أندرلخت البلجيكي صنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل أي أهداف أخرى.

موسكرون

انتقل تريزيجيه معارًا لنادي موسكرون في موسم 2016-2017 وشارك في 28 مباراة مع الفريق وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

قاسم باشا



انتقل نجم منتخب مصر إلى قاسم باشا في صيف 2017 معارا، قبل أن يتعاقد معه نهائيا في الصيف التالي، وشارك مع الفريق في 71 مباراة، سجل 25 هدفًا وصنع 18 آخرين.

أستون فيلا

توجه تريزيجيه في صيف 2019 إلى الدوري الإنجليزي وانضم لصفوف نادي أستون فيلا ولعب معه 64 مباراة، وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة قبل رحيله عن الفريق.

باشاك شهير

انضم تريزيجيه لصفوف نادي باشاك شهير معارًا في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر، ولعب معه 13 مباراة سجل 6 وصنع 4 آخرين.

طرابزون سبور

في صيف 2022 انتقل لصفوف طرابزون سبور التركي ولعب معه 76 مباراة وسجل 25 هدفًا وصنع 16 آخرين، وتوج معه بكأس السوبر التركي.

ويعد طرابزون سبور التركي النادي الذي خاض معه تريزيجيه أكبر عدد من المباريات في رحلته الاحترافية منذ رحيله عن الأهلي.

الريان القطري

آخر محطات تريزيجيه قبل عودته إلى الأهلي كانت مع نادي الريان القطري والذي انضم له معارًا في صيف 2024، ولعب معه 16 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلها.