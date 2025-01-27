الرياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه بداية من مونديال الأندية

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رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه بداية من مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه قادم من نادي طرابزون التركي وذلك بداية من بطولة مونديال الأندية بعد نهاية الإجراءات مع النادي التركي.

ووقع اللاعب عقود تستمر لمدة ٥ مواسم مع الأهلي ليعود من جديد لناديه بعد رحلة احتراف بداية من  عام ٢٠١٦ ما بين الأندية البلجيكية والتركية ومرورا بالدوري الإنجليزي.

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ويواصل الأهلي إبرام الصفقات استعدادا لخوض المنافسات المختلفة أبرزها مونديال العالم للأندية.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال العالم للأندية والذي ينطلق في يونيو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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