الرياضة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات

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عاجل.. الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر السابق والمحترف في صفوف الريان القطري حاليًا، لمدة خمس سنوات، على أن ينضم إلى الفريق بداية من الصيف المقبل، في خطوة لتدعيم الصفوف قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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وفي سياق متصل، أعلن نادي طرابزون سبور التركي عن انتقال اللاعب المصري محمود تريزيجيه بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد تم على انتقال اللاعب بشكل نهائي بدءًا من الموسم الكروي 2025/2026.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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