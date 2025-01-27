نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر السابق والمحترف في صفوف الريان القطري حاليًا، لمدة خمس سنوات، على أن ينضم إلى الفريق بداية من الصيف المقبل، في خطوة لتدعيم الصفوف قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل، أعلن نادي طرابزون سبور التركي عن انتقال اللاعب المصري محمود تريزيجيه بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد تم على انتقال اللاعب بشكل نهائي بدءًا من الموسم الكروي 2025/2026.