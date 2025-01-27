نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر في المجموعة الثانية لأمم إفريقيا 2025: تحديات جديدة تحت قيادة حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

وشهد التصنيف الأول وجود منتخبات كوت ديفوار (حامل اللقب)، المغرب (البلد المستضيف)، السنغال، مصر، الجزائر، ونيجيريا.

بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات الكاميرون، مالي، تونس، جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو. أما التصنيف الثالث فشمل الجابون، أنجولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، وبنين، في حين ضم التصنيف الرابع منتخبات موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، وبوتسوانا.

وخلال كلمته في حفل سحب القرعة، عبّر حسام حسن عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن قيادة منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، هو شرف ومسؤولية كبيرة. كما وجّه شكره للاعبين الذين صنعوا تاريخ المنتخب، مُبرزًا دورهم في وضع مصر على قمة كرة القدم الأفريقية.