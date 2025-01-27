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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 مواجهات قوية تنتظر منتخب مصر.

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انتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي انطلقت مساء اليوم الإثنين 27 يناير بمشاركة 24 منتخب في النسخة الـ35 لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام بالمغرب.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية وقوية بين المجموعات الست، وكان قد مثل المنتخب الوطني اليوم في مراسم إجراء القرعة التي أقيمت بمدينة الرباط بالمغرب التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ومدير الكرة.

نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 كالتالي:-

المجموعة الأولى 1- منتخب المغرب. 2- منتخب مالي. 3- منتخب زامبيا. 4- منتخب جزر القمر.

المجموعة الثانية 1- منتخب مصر. 2- منتخب جنوب أفريقيا. 3- منتخب أنجولا. 4- منتخب زيمبابوى.

المجموعة الثالثة 1- منتخب نيجيريا. 2- منتخب تونس. 3- منتخب أوغندا. 4- منتخب تنزانيا.

المجموعة الرابعة 1- منتخب السنغال. 2- منتخب الكونغو الديمقراطية. 3- منتخب بنين. 4- منتخب بوتسوانا.

المجموعة الخامسة 1- منتخب الجزائر. 2- منتخب بوركينا فاسو. 3- منتخب غينيا الاستوائية. 4- منتخب السودان.

المجموعة السادسة 1- منتخب كوت ديفوار. 2- منتخب الكاميرون. 3- منتخب الجابون. 4- منتخب موزمبيق.

نظام سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

وتم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، حيث ضم كل مستوى منتخبا من المستويات الأربعة التي حددها الكاف سابقًا لتصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة، كما تم تحدد مباريات الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وضمت كل مجموعة 4 منتخبات تلعب مع بعضها البعض بواقع 3 مباريات لكل منتخب، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لثمن نهائي البطولة، بلإضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في الدور الأول.

موعد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

وأقيمت مراسم إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 في العاصمة المغربية الرباط.

حيث تم البدأ في مراسم سحب القرعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

وكان قد تم نقل مراسم سحب القرعة عبر شبكة قنوات beIN Sports، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مراسم القرعة، وخصصت لها قناتها، beIN Sports News.

كما يتم نقلها أيضًا عبر منصات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من خلال مواقع التواصل وCAF TV.

تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

وكان قد جاء تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة اليوم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كالتالي، حيث قُسمت المنتخبات إلى 4 مستويات.

المستوى الأول :- المغرب - السنغال - مصر - الجزائر- نيجيريا - ساحل العاج ( حاملة اللقب في النسخة الأخيرة ).

المستوى الثاني :- الكاميرون - مالي - تونس - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو.

المستوى الثالث :- الغابون- أنجولا - زامبيا - أوغندا - غينيا الاستوائية - بنين.

المستوى الرابع :- موزمبيق - جزر القمر - تنزانيا - السودان - زيمبابوى - بوتسوانا.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بلقب هذه البطولة برصيد 7 ألقاب، كان أخرها في عام 2010، رفقه الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة، الذي حصد اللقب في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010.

ويأتي خلف منتخب مصر المنتخب الكاميروني برصيد 5 ألقاب.

موعد انطلاق مباريات كاس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

ومن المقرر أن يستضيف المغرب البطولة في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم 18 يناير 2026.