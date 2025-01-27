حسام وإبراهيم حسن يمثلان مصر في قرعة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب في حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقام حاليًا في الرباط بالمغرب، حيث يشارك المنتخب المصري في البطولة ويتواجد في التصنيف الأول للقرعة.

وحرصت السفارة المصرية في المغرب برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف، على إقامة حفل عشاء للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على هامش إقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب والتي يحضرها الثنائي.

ورحبت السفارة المصرية في المغرب بالثنائي، حيث تحدث المدير الفني مع السفير المصري حول كيفية تذليل كافة العقبات في المغرب للمنتخب الوطني خلال البطولة التي ستقام في ديسمبر المقبل، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الفراعنة وتحقيق التأهل لنهائيات كأس العالم والمنافسة على لقب الأمم الإفريقية.

تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية اليوم الاثنين، حيث تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، وتقام القرعبة في مدينة الرباط في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت المغرب.