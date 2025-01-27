حسام حسن: منتخب مصر مرشح دائم للقب كأس أمم إفريقيا ويعتمد على صلاح ومرموش

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التحدث عن قوة الفراعنة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني يعتبر أحد المرشحين للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بالرغم من أن البطولة لا تعتبر سهلة، خاصةً مع إقامتها في دولة المغرب والتي تسعى لحصد اللقب.

وقال حسام حسن، على هامش حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية: “يسعدني التواجد في المغرب، وبطولة كأس الأمم الأفريقية من ضمن أكبر البطولات في العالم، وأعتقد أن منتخب مصر من ضمن المنتخبات المرشحة دائما لحصد البطولة، وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ وأحلام، ونتمنى حصد اللقب، خاصة أننا نعتبر أكثر من حصد اللقب عبر التاريخ، ونتمنى المشاركة بصورة مشرفة وبشكل يليق بالكرة المصرية”.

حسام حسن: منتخب مصر أحد أقوى المنتخبات الإفريقية ودائمًا مرشح للقب وأضاف: “الكرة المصرية محظوظة لأننا نمتلك محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو أسطورة كبيرة، وهناك أيضا نجم قادم وهو عمر مرموش، وأيضا تريزيجيه، وهناك لاعبون آخرون رائعون، بدأنا في إدخالهم خلال الفترة الماضية بالمنتخب، ونتمنى أن تكون المجموعة التي ستتواجد في المنتخب مؤثرة لنا خلال البطولة”.

تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية اليوم الاثنين، حيث تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، وتقام القرعبة في مدينة الرباط في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت المغرب.