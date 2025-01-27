الرياضة

غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

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غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافط الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام .

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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