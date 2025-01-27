انت الأن تتابع خبر حمدالله يقلص الفارق مع عمر السومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الشباب، من تسجيل هدفي انتصار فريقه على حساب الفيحاء في لقاء الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع حمدالله رصيده من الأهداف في دوري المحترفين السعودي إلى الرقم 138 بقمصان أندية النصر والاتحاد والشباب.

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وقلص حمدالله الفارق بينه وبين عمر السومة العائد إلى دوري المحترفين السعودي عبر بوابة نادي العروبة إلى 6 أهداف فقط.

ويعتلي عمر السومة قمة الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا سجلهم خلال رحلته مع الأهلي.

وربما تشهد الجولات القادمة صراعًا عنيفًا بين الثنائي حمدالله والسومة بعد انتقال الأخير إلى العروبة، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين "روشن".