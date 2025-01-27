نادي السيب يحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية فـي البطولة العربية للطائرة

حقق نادي السيب المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الـ 43 من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال، التي اختتمت منافساتها امس الأول في العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على نادي الشرطة القطري 3/‏1 جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 25/‏22 و25/‏17 و20/‏25 و25/‏22 وشهدت البطولة تألقًا لافتًا من اللاعبين العُمانيين، حيث حصل إسماعيل الحيدي لاعب نادي السيب على جائزة أفضل لاعب في البطولة في مركز 2. وتوج نادي الزمالك المصري بلقب النسخة الـ 43 من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه الأهلي المصري بثلاثة أشواط دون مقابل، 25 /‏20، 25 /‏ 18، 25 /‏21. وبهذا التتويج، حصل الزمالك على كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال الأهلي الميداليات الفضية، بينما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية إلى نادي السيب العُماني.وفي ختام المنافسات، قام معالي الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين.

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