نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس:سعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم.. ولا بد من وجود بديل لهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إن الفوز على الجونة كان مهم جدًا، خاصة بعد الخسارة من مودرن سبورت في الجولة السابقة بالدوري.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" مباراة اليوم كانت صعبة ونجحنا في تحقيق الفوز وسعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم".



وواصل جروس:" الفريق أدى بصورة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبدأنا من الآن التجهيز لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري".



وتابع المدير الفني:" الزمالك بدأ المباراة بصورة جيدة وسجل هدفًا مبكرًا، ولكن الفريق لم يستغل ذلك، ولكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل".



وتابع جروس:" عبد الله السعيد لاعب مهم لدينا ولكن يجب أن يكون لدينا الحلول لتعويض غيابه، وهذا يحتاج الكثير من العمل".



وأضاف المدير الفني:" ما نريد أن نعمل على تحسينه هو عدم استقبال أهداف، وخاصة مثل هدف لقاء اليوم، وسعيد بأن إصابة الونش ليست في ركبته ولكنه في رأسه وسيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".



وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.