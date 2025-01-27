نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎توج عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل اللاعب على الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرض الملعب.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز نجح الزمالك في رفع رصيده إلى النقطة 20 محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة.